ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одесской области неизвестный напал с ножом на военного ТЦК, вернувшегося с фронта

16:04 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Одесской области неизвестный напал с ножом на военного ТЦК, вернувшегося с фронта Иллюстративное фото: в Одесской области неизвестный напал с ножом на военного ТЦК (Коллаж РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Событие произошло 26 сентября 2026 в городе Белгород-Днестровский.

Во время исполнения служебных обязанностей сотрудника районного ТЦК и СП напал неизвестный мужчина. Преступник нанес военному ножевое ранение, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали оперативную медицинскую помощь. Сейчас состояние раненого стабильное, оно находится под наблюдением врачей.

Правоохранители уже начали первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить личность нападающего и задержать его.

В военкомате отметили особый цинизм преступления, поскольку пострадавший военнослужащий является ветераном боевых действий.

Он получил ранения на фронте во время защиты Украины, после чего его перевели для дальнейшей службы в ТЦК и СП.

В областном ТЦК напомнили, что любые нападения и посягательства на жизнь, здоровье или честь военнослужащих ВСУ во время исполнения обязанностей являются тяжкими преступлениями и влекут строгую уголовную ответственность.

Нападение на ТЦК

Инциденты с нападениями на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) случались и в других регионах Украины.

Напомним, 17 сентября 2026 года в городе Николаев Львовской области произошел взрыв возле здания ТЦК. Неизвестные подбросили взрывное устройство у входа во второй отдел Стрыйского районного ТЦК и СП, в результате чего ранение получил военнослужащий.

Кроме того, 11 сентября 2026 года в селе Ворокомле Волынской области местный жительвызвал дорожно-транспортное происшествие с участием авто ТЦК. Автомобиль группы оповещения врезался в электросопротивление, из-за чего четырех военных с травмами госпитализировали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине Одесса
Новости
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Зеленский призвал Трампа реализовать закон об "адских санкциях" против РФ
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность