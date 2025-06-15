На Одещині нетверезий водій BMW врізався в дерево: є жертва, двоє поранені

Нетверезий водій BMW врізався в дерево на Одещині. Внаслідок аварії загинув пасажир, двоє людей поранені.

У ніч на 15 червня на автодорозі Т-1639 у Куяльницькій громаді сталася смертельна ДТП. 18-річний водій BMW Х5 не впорався з керуванням і в’їхав у придорожнє дерево.

Фото: Нетверезий водій BMW на Одещині врізався в дерево, загинув пасажир (od.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії загинув 17-річний пасажир, ще двоє молодих людей 18 та 20 років отримали травми і були госпіталізовані. Водій був нетверезий, його затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ порушення правил безпеки руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть.

Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення та позбавлення права керувати. Тривають експертизи та розслідування.