Перевищив дозу в 7 разів. В Києві нетверезий водій врізався в маршрутку і автопідйомник
Нетверезий водій в Києві влаштував потрійну аварію на дорозі. Він зіткнувся з маршруткою і автопідйомником, є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Автопригода трапилась вчора (21 лютого, - ред) близько 10:45 на вулиці Кубанської України у Деснянському районі. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Києва, патрульні поліцейські та лікарі", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 30-річний водій легковика, перебуваючи напідпитку (1,39 проміле), не впорався з керуванням та спочатку зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці, а потім з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку.
"Внаслідок ДТП постраждала 28-річна пасажирка Hyundai - її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу", - додали у поліції.
Винуватця автопригоди слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Додамо, що водій перевищив "безпечну" дозу алкоголя, яка складає 0,2 проміле, майже в 7 разів.
Фото з місця ДТП у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Як повідомлялося раніше, у січні в Голосіївському районі Києва сталася ДТП. Унаслідок зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.
А в листопаді минулого року в Подільському районі Києва водій автомобіля на смерть збив жінку. Вона йшла пішохідним переходом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.