У Києві на Столичному шосе зіткнулись мінівен та автобус, є жертви
У Голосіївському районі Києва сталась ДТП. В результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.
У Голосіївському районі Києва сьогодні, 11 січня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Повідомлення про зіткнення маршрутного автобуса "Mercedes-Benz" та мінівена "Hyundai" на Столичному шосе надійшло до ДСНС о 18:29.
У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.
"До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит", - пояснили рятувальники.
Причини аварії з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) не лише не звільняє від відповідальності, а й додає нових юридичних наслідків.
Такі дії можуть загрожувати штрафом, а у деяких випадках - позбавленням водійського посвідчення.
Детальніше про те, як варто вчинити водію після ДТП, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас РБК-Україна писало, що не варто робити після аварії.
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