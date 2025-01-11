У Києві на Столичному шосе зіткнулись мінівен та автобус, є жертви

У Голосіївському районі Києва сталась ДТП. В результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей.

"До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит", - пояснили рятувальники.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з мінівена тіла загиблих чоловіка та жінки.

У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.

Повідомлення про зіткнення маршрутного автобуса "Mercedes-Benz" та мінівена "Hyundai" на Столичному шосе надійшло до ДСНС о 18:29.

У Голосіївському районі Києва сьогодні, 11 січня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Нагадаємо, що залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) не лише не звільняє від відповідальності, а й додає нових юридичних наслідків.

Такі дії можуть загрожувати штрафом, а у деяких випадках - позбавленням водійського посвідчення.

Детальніше про те, як варто вчинити водію після ДТП, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна писало, що не варто робити після аварії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.