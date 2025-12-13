На Одещині через обстріли змінено рух поїздів: які рейси скасували
Через наслідки ворожих обстрілів на Одещині 14 грудня змінено рух приміських поїздів, а частину рейсів скасовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Зміни стосуються окремих напрямків між Одесою, Колосівкою, Подільськом та Роздільною.
Так, в неділю, 14 грудня, кілька приміських поїздів тимчасово не курсуватимуть, натомість пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами, які залишаються у графіку.
Зокрема, 14 грудня тимчасово не курсуватимуть:
- №6401 Колосівка - Одеса-Головна;
- №6253 Подільськ - Одеса-Головна;
- №6208 Одеса-Головна - Роздільна 1;
- №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна.
Водночас для зручності пасажирів залізничники залишили низку альтернативних маршрутів, якими можна скористатися замість скасованих поїздів.
Серед них:
- №6408 Одеса-Головна - Колосівка;
- №6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна;
- №6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна;
- №6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ;
- №6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка;
- №6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна;
- №6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна.
Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів. Оновлена інформація доступна на офіційному сайті регіональної філії залізниці у розділі електропоїздів.
Залізничники наголошують, що зміни є вимушеними та спрямовані на безпеку руху й якнайшвидше відновлення стабільного сполучення в регіоні.
Удар по Одесі
Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України. Зокрема, російські війська вночі масовано атакували цивільні та енергетичні об'єкти в Одеській області. Зокрема, було пошкоджено енергетичні об'єкти та житлові будинки, один з них в історичному центрі Одеси.
Внаслідок удару вранці 13 грудня у більшій частині Одеси було відсутнє тепло- та водопостачання. Станом на вечір 13 грудня в Одесі досі немає світла та води, місто подекуди освітлюють лише фари автівок та генератори.
Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що вже вдалося заживити 40 тисяч абонентів, але робити конкретні прогнози ще рано.
Іще без світла залишилося місто Арциз на Одещині - там електрики може не бути тиждень.