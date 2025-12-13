На Одещині через обстріли змінено рух поїздів: які рейси скасували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Залізничники наголошують, що зміни є вимушеними та спрямовані на безпеку руху й якнайшвидше відновлення стабільного сполучення в регіоні.

Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів. Оновлена інформація доступна на офіційному сайті регіональної філії залізниці у розділі електропоїздів.

Так, в неділю, 14 грудня, кілька приміських поїздів тимчасово не курсуватимуть, натомість пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами, які залишаються у графіку.

Удар по Одесі

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України. Зокрема, російські війська вночі масовано атакували цивільні та енергетичні об'єкти в Одеській області. Зокрема, було пошкоджено енергетичні об'єкти та житлові будинки, один з них в історичному центрі Одеси.

Внаслідок удару вранці 13 грудня у більшій частині Одеси було відсутнє тепло- та водопостачання. Станом на вечір 13 грудня в Одесі досі немає світла та води, місто подекуди освітлюють лише фари автівок та генератори.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що вже вдалося заживити 40 тисяч абонентів, але робити конкретні прогнози ще рано.

Іще без світла залишилося місто Арциз на Одещині - там електрики може не бути тиждень.