В Одесской области из-за обстрелов изменено движение поездов: какие рейсы отменили
Из-за последствий вражеских обстрелов в Одесской области 14 декабря изменено движение пригородных поездов, а часть рейсов отменена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Изменения касаются отдельных направлений между Одессой, Колосовкой, Подольском и Раздельной.
Так, в воскресенье, 14 декабря, несколько пригородных поездов временно не будут курсировать, зато пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами, которые остаются в графике.
В частности, 14 декабря временно не будут курсировать:
- №6401 Колосовка - Одесса-Главная;
- №6253 Подольск - Одесса-Главная;
- №6208 Одесса-Главная - Раздельная 1;
- №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная.
В то же время для удобства пассажиров железнодорожники оставили ряд альтернативных маршрутов, которыми можно воспользоваться вместо отмененных поездов.
Среди них:
- №6408 Одесса-Главная - Колосовка;
- №6403 Мариновская - Колосовка - Одесса-Главная;
- №6255 Вапнярка - Подольск - Одесса-Главная;
- №6270 Одесса-Застава-1 - Раздельная 1 - Подольск;
- №6252 Одесса-Главная - Раздельная 1 - Вапнарка;
- №6201 Раздельная 1 - Одесса-Главная;
- №6255 Вапнярка - Раздельная 1 - Одесса-Главная.
Пассажиров просят заранее планировать поездки и проверять актуальное расписание движения пригородных поездов. Обновленная информация доступна на официальном сайте регионального филиала железной дороги в разделе электропоездов.
Железнодорожники отмечают, что изменения являются вынужденными и направлены на безопасность движения и скорейшее восстановление стабильного сообщения в регионе.
Удар по Одессе
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины. В частности, российские войска ночью массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В частности, были повреждены энергетические объекты и жилые дома, один из них в историческом центре Одессы.
В результате удара утром 13 декабря в большей части Одессы отсутствовало тепло- и водоснабжение. По состоянию на вечер 13 декабря в Одессе до сих пор нет света и воды, город местами освещают только фары автомобилей и генераторы.
Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что уже удалось запитать 40 тысяч абонентов, но делать конкретные прогнозы еще рано.
Еще без света остался город Арциз в Одесской области - там электричества может не быть неделю.