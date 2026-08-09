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РФ била ракетами та дронами, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки

08:32 09.08.2026 Нд
2 хв
Скільки ворожих цілей збила ППО?
aimg Тетяна Степанова
РФ била ракетами та дронами, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки Ілюстративне фото: сили ППО збили 179 ворожих цілей (Getty Images)
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У ніч на 9 серпня Росія атакувала Україну ракетами різних типів та понад 200 дронами. Основний напрямок удару - Одеська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Одещину балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М"/С-400, Онікс, Х-31П (райони пусків ТОТ АР Крим, акваторія Чорного моря).

Крім того, ворог випустив по Україні 202 ударних дронів типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія", баражуючі боєприпаси "Бандероль" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 174 ворожі безпілотники, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Внаслідок протидії, кілька ворожих ракет ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни в ніч на 9 серпня здійснили комбінований удар по Одесі, застосувавши дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування та є постраждалі.

А зранку Росія вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Є багато постраждалих, двоє осіб загинули. Також повідомлялось про людей під завалами.

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