В Одесской области из-за атаки РФ ограничили движение к пунктам пропуска на границе с Молдовой

В Одесской области после ночной атаки России 9 августа было ограничено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ и пресс-службу Таможенной службы Молдовы.

В результате вражеских ударов временно ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса-Рени". Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.

В ГНСУ рекомендуют гражданам учесть указанную информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

В то же время, Таможенная служба Молдовы отметила, что пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" работает только на въезд в Молдову.

Выезд из Молдовы временно возможен только через КПП "Тудор-Старокозаче".

Обновлено 11:29

Движение транспорта в Одесской области частично было восстановлено.