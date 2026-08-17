На Одещині частково скасовують комендантську годину: кого це стосується
В Одеській області змінили обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОДА Олега Кіпера у Telegram.
"Обласною військовою адміністрацією знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по об'їзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені", - розповів він.
За словами Кіпера, це рішення є важливим для тих людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках.
Голова ОВА зазначив, що скасування комендантської години дозволить їм швидше діставатися до пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі.
Нагадаємо, у Сумській області до 15 вересня скоротили комендантську годину - вона діятиме з 00:00 до 04:00. Рішення було ухвалено після звернення аграріїв, для яких додаткова ранкова година необхідна у період активних сезонних робіт.
Зазначимо, сьогодні російські окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, спалахнула пожежа.
Крім того, вночі росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.