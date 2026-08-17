На Одещині частково скасовують комендантську годину: кого це стосується

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОДА Олега Кіпера у Telegram.

"Обласною військовою адміністрацією знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по об'їзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені", - розповів він.

За словами Кіпера, це рішення є важливим для тих людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках.

Голова ОВА зазначив, що скасування комендантської години дозволить їм швидше діставатися до пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі.

Нагадаємо, у Сумській області до 15 вересня скоротили комендантську годину - вона діятиме з 00:00 до 04:00. Рішення було ухвалено після звернення аграріїв, для яких додаткова ранкова година необхідна у період активних сезонних робіт.