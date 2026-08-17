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Главная » Жизнь » Общество

На Одесщине частично отменяют комендантский час: кого это касается

19:39 17.08.2026 Пн
2 мин
В ОГА рассказали, что изменится для граждан в результате этого решения
aimg Валерий Ульяненко
На Одесщине частично отменяют комендантский час: кого это касается Фото: комендантский час (Getty Images)
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В Одесской области изменили ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

"Областной военной администрацией снято ограничение комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта в обоих направлениях по дорогам государственного значения с киевской трассы по объездной городу Одессы в сторону пунктов международного пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка" и "Рени", - рассказал он.

По словам Кипера, это решение важно для тех людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией в обоих направлениях.

Глава ОВА отметил, что отмена комендантского часа позволит им быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в пути.

Напомним, в Сумской области до 15 сентября сократили комендантский час - он будет действовать с 00:00 до 04:00. Решение было принято после обращения аграриев, для которых дополнительный утренний час необходим в период активных сезонных работ.

Отметим, сегодня российские оккупанты ударили по Одесской области. В результате обстрела был поврежден частный дом, вспыхнул пожар.

Кроме того, ночью россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.

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