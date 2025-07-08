На Одещині батько та син "звільняли" чоловіків від служби в армії

В Одеській області викрили схему з ухилення від військової служби. До неї причетні двоє правоохоронців - батько та син.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
За даними ДБР, батько та син - працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу, пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тисяч доларів .
Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з відділка ТЦК та СП. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.
3 липня всіх трьох затримали "на гарячому" під час одержання чергового траншу хабаря.
Фігурантам оголосили про підозру за фактомодержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн гривень.
Фото: ДБР затримало організаторів схеми з ухилення від мобілізації в Одеській області (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю.
Також викрили корупційні схеми, що дозволяли військовозобов'язаним незаконно уникати мобілізації відразу в шести областях України. Суми хабарів сягали 25 тисяч доларів з особи.
Варто додати, що ще на початку року правоохоронці провели операцію для викриття схем незаконного перетину кордону. У 22 регіонах України було ліквідовано майже 50 схем вивезення військовозобов’язаних за кордон.
Масштаби операції були безпрецедентними - понад 600 обшуків проведено одночасно по всій країні.
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