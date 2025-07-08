В Одесской области отец и сын "освобождали" мужчин от службы в армии

Детали дела

По данным ГБР, отец и сын - работники одного из правоохранительных органов Измаила, предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тысяч долларов.

После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из отделения ТЦК и СП. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

3 июля всех троих задержали "на горячем" во время получения очередного транша взятки.

Что грозит

Фигурантам объявили о подозрении за фактомодержание неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн гривен.

Фото: ГБР задержало организаторов схемы по уклонению от мобилизации в Одесской области (dbr.gov.ua)