В Одесской области отец и сын "освобождали" мужчин от службы в армии

В Одесской области разоблачили схему по уклонению от военной службы. К ней причастны двое правоохранителей - отец и сын.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным ГБР, отец и сын - работники одного из правоохранительных органов Измаила, предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тысяч долларов.
После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из отделения ТЦК и СП. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.
3 июля всех троих задержали "на горячем" во время получения очередного транша взятки.
Фигурантам объявили о подозрении за фактомодержание неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн гривен.
Фото: ГБР задержало организаторов схемы по уклонению от мобилизации в Одесской области (dbr.gov.ua)
Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.
Также разоблачили коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.
Стоит добавить, что еще в начале года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу.
Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
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