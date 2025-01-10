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Сотні обшуків одночасно. Поліція проводить спецоперацію проти каналів втечі за кордон

П'ятниця 10 січня 2025 09:12
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Сотні обшуків одночасно. Поліція проводить спецоперацію проти каналів втечі за кордон Фото: поліція проводить спецоперацію проти каналів втечі за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Національна поліція проводить спецоперацію з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. По усій країні наразі проходять більше 600 одночасних обшуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції й це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон", - пише Нацполіція.

Зазначається, що мова йде про організаторів, а також учасників груп, які допомагають чоловікам призовного віку втекти за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

"За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України", - додає Нацполіція.

Деталі спецоперації обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.

Заборона на перетинання кордону

З початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні запроваджено обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Це рішення прийняте для забезпечення мобілізації та обороноздатності країни у воєнний час.

Попри заборону виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон, в країні з'явилися різні незаконні схеми для обходу цих обмежень. Деякі з них включають підробку документів або перетин кордону через нелегальні маршрути

Наприклад, торік було викрито двох депутатів Харківської області й колишню керівницю апарату обласної військової адміністрації, які організували перетин кордону для 19 псевдоволонтерів.

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