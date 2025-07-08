На Одещині батько та син "звільняли" чоловіків від служби в армії

В Одеській області викрили схему з ухилення від військової служби. До неї причетні двоє правоохоронців - батько та син.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними ДБР, батько та син - працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу, пропонували клієнтам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тисяч доларів .

Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з відділка ТЦК та СП. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

3 липня всіх трьох затримали "на гарячому" під час одержання чергового траншу хабаря.

Що загрожує

Фігурантам оголосили про підозру за фактомодержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн гривень.

Фото: ДБР затримало організаторів схеми з ухилення від мобілізації в Одеській області (dbr.gov.ua)