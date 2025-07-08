В Одесской области отец и сын "освобождали" мужчин от службы в армии
В Одесской области разоблачили схему по уклонению от военной службы. К ней причастны двое правоохранителей - отец и сын.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Детали дела
По данным ГБР, отец и сын - работники одного из правоохранительных органов Измаила, предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тысяч долларов.
После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из отделения ТЦК и СП. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.
3 июля всех троих задержали "на горячем" во время получения очередного транша взятки.
Что грозит
Фигурантам объявили о подозрении за фактомодержание неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн гривен.
Фото: ГБР задержало организаторов схемы по уклонению от мобилизации в Одесской области (dbr.gov.ua)
Другие схемы по уклонению от службы
Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.
Также разоблачили коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.
Стоит добавить, что еще в начале года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу.
Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
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