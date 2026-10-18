На Одещині аварійні відключення світла через атаку РФ на енергообʼєкти

Відключення світла в Україні через атаки РФ

Нагадаємо, внаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури.

В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.

Сьогодні вранці російські дрони влучили в об’єкти енергетики у Тернопільській області. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання.

Також 18 жовтня в Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки знеструмлень тимчасово не діють.