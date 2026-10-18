ua en ru
Нд, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

На Київщині запровадили екстрені відключення світла

11:10 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
На Київщині запровадили екстрені відключення світла Фото: генератор біля одного з магазинів в Україні (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

18 жовтня в Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії уточнили, що екстрені відключення діють у Бучанському районі. У таких випадках звичні графіки вимкнення електроенергії не застосовуються.

Енергетики пообіцяли інформувати споживачів про подальші зміни через офіційний телеграм-канал.

Жителям району радять стежити за повідомленнями ДТЕК, щоб оперативно дізнаватися про оновлення ситуації з електропостачанням.

Нагадаємо, 18 жовтня графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості діють по всій Україні, а погодинні відключення для всіх категорій споживачів - в окремих регіонах обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Причина - наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас на Вінниччині після російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури запровадили аварійні відключення світла.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Київська область Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ
"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів