РФ атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині, частина жителів залишилися без світла
Російські дрони вранці 18 жовтня влучили в об’єкти енергетики у Тернопільській області. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.
"Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом - наша критична інфраструктура", - повідомив Пастух.
За його словами, сьогодні вранці зафіксовано влучання дрона в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині.
Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів.
Пізніше глава ОВА повідомив, про влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований.
Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.
Про потерпілих з обох локацій на даний час повідомлень не надходило.
Нагадаємо, внаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури.
В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.