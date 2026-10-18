ua en ru
Нд, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині, частина жителів залишилися без світла

11:40 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині, частина жителів залишилися без світла Ілюстративне фото: Росія атакувала енергооб’єкти на Тернопільщині (колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Російські дрони вранці 18 жовтня влучили в об’єкти енергетики у Тернопільській області. Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

"Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом - наша критична інфраструктура", - повідомив Пастух.

За його словами, сьогодні вранці зафіксовано влучання дрона в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині.

Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів.

Пізніше глава ОВА повідомив, про влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований.

Також є нове влучання в об'єкт енергетики у Борсуківській громаді.

Про потерпілих з обох локацій на даний час повідомлень не надходило.

Нагадаємо, внаслідок російської повітряної атаки 18 жовтня на Вінниччині зруйновано об'єкти критичної інфраструктури.

В області аварійно відключили світло, і найближчим часом ситуація залишатиметься нестабільною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Атака дронів Тернопільська область Відключеня світла
Новини
"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ
"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів