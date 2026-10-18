В Одесской области аварийные отключения света из-за атаки РФ на энергообъекты

Отключение света в Украине из-за атак РФ

Напомним, в результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры.

В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.

Сегодня утром российские дроны попали в объекты энергетики в Тернопольской области. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.

Также 18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики обесточений временно не действуют.