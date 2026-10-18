В Одесской области аварийные отключения света из-за атаки РФ на энергообъекты

В Одесской области утром 18 октября снова ввели аварийные отключения света из-за атаки России на объекты энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщили в ДТЭК, 24,1 тысячи семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах остаются без света.
Разрушения масштабны. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.
Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома.
Напомним, в результате российской воздушной атаки 18 октября в Винницкой области разрушены объекты критической инфраструктуры.
В области аварийно отключили свет, и в ближайшее время ситуация будет оставаться нестабильной.
Сегодня утром российские дроны попали в объекты энергетики в Тернопольской области. В результате атаки часть потребителей осталась без электроснабжения.
Также 18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики обесточений временно не действуют.