На Одещині по 10 тривог на добу: в ОВА розкрили наслідки атак з початку липня

Нагадаємо, лише за останні дні росіяни завдали кількох гучних ударів по Одещині. Уночі проти 16 липня внаслідок ракетної атаки на Одесу загинули двоє людей - серед них жінка, шла до укриття в парку з дітьми.

А 18 липня росіяни знову масовано вдарили по регіону - під удар потрапило іноземне торговельне судно.