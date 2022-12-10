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Одеса знеструмлена. Для відновлення електропостачання знадобиться більше часу

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Одеса, Субота 10 грудня 2022 14:21
Одеса знеструмлена. Для відновлення електропостачання знадобиться більше часу Фото: для відновлення електропостачання в Одесі потрібно більше часу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для відновлення електропостачання в Одесі, що зазнала атаки вночі суботи, 10 грудня, знадобиться більше часу, ніж зазвичай.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Минулої ночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах області. Станом на зараз місто знеструмлено. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції", - написав він.

За його словами, ситуація залишається важкою, однак контрольованою.

"На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване",- додав Тимошенко.

Як повідомлялося, в Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною тому стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами ворожих дронів цієї ночі. Пізніше мер Одеси Генадій Труханов розповів про ситуацію з водою та опаленням через відсутність світла у місті.

До цього, російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

Нагадаємо, що вранці в Одесі повідомляли про масові аварії в системах через напругу, яка сталася внаслідок повернення електрики в будинки.

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