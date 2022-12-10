Одесса обесточена. Для возобновления электроснабжения потребуется больше времени

Для восстановления электроснабжения в Одессе, подвергшейся атаке ночью субботы, 10 декабря, понадобится больше времени, чем обычно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Минувшей ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции", - написал он.

По его словам, ситуация остается тяжелой, но контролируемой.

"На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", - добавил Тимошенко.