Одесса обесточена. Для возобновления электроснабжения потребуется больше времени
Для восстановления электроснабжения в Одессе, подвергшейся атаке ночью субботы, 10 декабря, понадобится больше времени, чем обычно.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Минувшей ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции", - написал он.
По его словам, ситуация остается тяжелой, но контролируемой.
"На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", - добавил Тимошенко.
Как сообщалось, в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о ситуации с водой и отоплением из-за отсутствия света в городе.
До этого, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.
Напомним, что утром в Одессе сообщали о массовых авариях в системах из-за напряжения, которое произошло вследствие возвращения электрики в дома.
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