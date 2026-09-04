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Одеса зазнала ранкової атаки: є постраждалі та загиблий

07:33 04.09.2026 Пт
1 хв
Пошкоджено житлові будинки та автомобілі в одному з районів
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники фіксують наслідки обстрілу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ранок 4 вересня в Одесі розпочався з ворожої атаки - внаслідок удару загинула людина, ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами Лисака, спочатку було відомо про трьох постраждалих, яким одразу надали необхідну допомогу.

В одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкової атаки загинула людина. Голова МВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Фото: наслідки російської ранкової атаки на Одесу (t.me/odesaMVA)

На місці працюють усі відповідні служби - триває обстеження території та фіксація наслідків удару. Для допомоги постраждалим розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 3 вересня росіяни знову вдарили по місту - кількість постраждалих зросла до 17, серед них троє дітей. Спершу того ж ранку ворог влучив у висотку, унаслідок чого постраждали 8 людей.

Днем раніше, у ніч на 2 вересня, Одеса також зазнала масованого удару - тоді пошкодили висотку, зруйнували офіси та навчальні заклади, у місті виникли проблеми зі світлом, а серед постраждалих була дитина.

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ОдесаВійна в Україні