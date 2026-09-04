Одеса зазнала ранкової атаки: є постраждалі та загиблий

У ніч на 3 вересня росіяни знову вдарили по місту - кількість постраждалих зросла до 17, серед них троє дітей. Спершу того ж ранку ворог влучив у висотку, унаслідок чого постраждали 8 людей.

Днем раніше, у ніч на 2 вересня, Одеса також зазнала масованого удару - тоді пошкодили висотку, зруйнували офіси та навчальні заклади, у місті виникли проблеми зі світлом, а серед постраждалих була дитина.