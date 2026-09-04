Одесса подверглась утренней атаке: есть пострадавшие и погибший

В ночь на 3 сентября россияне снова ударили по городу - количество пострадавших возросло до 17 , среди них трое детей. В то же утро враг попал в высотку, в результате чего пострадали 8 человек.

Днем ранее, в ночь на 2 сентября, Одесса также получила массированный удар - тогда повредили высотку, разрушили офисы и учебные заведения, в городе возникли проблемы со светом, а среди пострадавших был ребенок.