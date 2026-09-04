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Одесса подверглась утренней атаке: есть пострадавшие и погибший

07:33 04.09.2026 Пт
1 мин
Повреждены жилые дома и автомобили в одном из районов
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели фиксируют последствия обстрела (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Утро 4 сентября в Одессе началось с вражеской атаки - в результате удара погиб человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

По словам Лисака, сначала было известно о трех пострадавших, которым сразу оказали необходимую помощь.

В одном из районов города повреждены жилые дома и автомобили.

Впоследствии стало известно, что в результате утренней атаки погиб человек. Глава ГВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: последствия российской утренней атаки на Одессу (t.me/odesaMVA)

На месте работают все соответствующие службы - идет обследование территории и фиксация последствий удара. Для помощи пострадавшим развернули оперативный штаб.

В ночь на 3 сентября россияне снова ударили по городу - количество пострадавших возросло до 17 , среди них трое детей. В то же утро враг попал в высотку, в результате чего пострадали 8 человек.

Днем ранее, в ночь на 2 сентября, Одесса также получила массированный удар - тогда повредили высотку, разрушили офисы и учебные заведения, в городе возникли проблемы со светом, а среди пострадавших был ребенок.

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