Одесса без света: Шмыгаль поручил доставить городу генераторы и миниэлектростанцию

В Одесской области произошла авария на одной из высоковольтных подстанций. В течение суток в Одессу привезут все мощные генераторы, имеющиеся в наличии в Минэнерго.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сейчас в Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Как пояснил Шмыгаль, ситуация сложная, а масштаб аварии - существенный. Сейчас невозможно быстро восстановить энергопитание.

Во время внеочередного заседания правительства, премьер приказал создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики.

"Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", - пишет премьер.

МИД было дано задание обратиться к Турции относительно дополнительной поддержки в виде судов-электростанций.

"В Одессе должны круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго", - добавил Шмыгаль.