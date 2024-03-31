Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ, "Укренерго", Сил оборони півдня України, голови Львівської ОВА Максима Козицького, голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, голови Одеської ОВА Олега Кіпера, міської влади Одеси.

Чим атакували окупанти

Росія цієї ночі випустила по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, а також одну балістичну ракету "Іскандер-М" та одну керовану ракету Х-59. Крім того, зафіксовані пуски 11 дронів-камікадзе.

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

Одеська область

В Одеській області знищили вісім дронів-камікадзе. Через падіння уламків безпілотника в Одеській області горів енергооб'єкт. Внаслідок цього було знеструмлено кілька населених пунктів. Люди не постраждали.

Після нічної атаки в Одесі та прилеглих районах ввели аварійні відключення світла. Станом на 10:00 в Одесі та районі без світла 10 тисяч абонентів. Через нестачу електроенергії в Одесі зупинилися трамваї та тролейбуси. Замість електротранспорту на маршрути вивели автобуси.

Енергетики попередили, якщо споживання буде збільшуватися, то обмеження можуть ввести в інших районах.

Львівська область

Ворог атакував крилатими ракетами об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю під час атак 24 та 29 березня. Через влучання виникла пожежа, зруйнована адмінбудівля.

Внаслідок атаки загинув чоловік, але на місці удару продовжують розбирати завали. Голова Львівської ОВА не виключає, що під завалами ще можуть бути люди.

Херсонська область

Військові повідомили, що Херсонську область вночі атакували дронами і ракетами. Ворог випустив у напрямку Херсонської області балістичну ракету та керовану авіаційну ракету.

Росіяни вдарили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без постраждалих.

Рівненська область

У Рівненській області уламки збитих ворожих цілей пошкодили електроопору. За даними ОВА, відключення світла не було.

Також був пошкоджений фельдшерський пункт. На щастя, постраждалих немає.