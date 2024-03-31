Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", Сил обороны юга Украины, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, главы Ровенской ОВА Александра Коваля, главы Одесской ОВА Олега Кипера, городских властей Одессы.

Чем атаковали оккупанты

Россия этой ночью выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, а также одну баллистическую ракету "Искандер-М" и одну управляемую ракету Х-59. Кроме того, зафиксированы пуски 11 дронов-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

Одесская область

В Одесской области уничтожили восемь дронов-камикадзе. Из-за падения обломков беспилотника в Одесской области горел энергообъект. В результате были обесточены несколько населенных пунктов. Люди не пострадали.

После ночной атаки в Одессе и соседних районах ввели аварийные отключения света. По состоянию на 10:00 в Одессе и районе без света 10 тысяч абонентов. Из-за нехватки электроэнергии в Одессе остановились трамваи и троллейбусы. Вместо электротранспорта на маршруты вывели автобусы.

Энергетики предупредили, что если потребление будет расти, то ограничения могут ввести в других районах.

Львовская область

Враг атаковал крылатыми ракетами объект критической инфраструктуры, который был целью во время атак 24 и 29 марта. Из-за попадания возник пожар, разрушено админздание.

В результате атаки погиб мужчина, но на месте удара продолжают разбирать завалы. Глава Львовской ОВА не исключает, что под завалами еще могут быть люди.

Херсонская область

Военные сообщили, что Херсонскую область ночью атаковали дронами и ракетами. Враг выпустил в направлении Херсонской области баллистическую ракету и управляемую авиационную ракету.

Россияне ударили по законсервированному агропредприятию. Обошлось без пострадавших.

Ровенская область

В Ровенской области обломки сбитых вражеских целей повредили электроопору. По данным ОВА, отключений света не было.

Также был поврежден фельдшерский пункт. К счастью, пострадавших нет.