Одеса - серед головних цілей РФ: WSJ пояснило посилення обстрілів міста

"Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор", - цитує видання слова українського лідера Володимира Зеленського.

Мінрозвитку України повідомило, що Київ експортує близько 90% сільськогосподарської продукції морем. Зазначається, що країна навчилася захищати цей спосіб торгівлі морськими дронами, проте РФ посилила повітряні атаки і її безпілотники нерідко не летять над тією частиною суші, де знаходяться засоби ППО.

WSJ наголошує, що Одеса стає головною ціллю країни-агресорки, яка стверджує, що б'є по транспортній та портовій інфраструктурі, які використовуються в "інтересах ЗСУ". Внаслідок цього місто опинилось у своєрідній облозі і його мешканці днями живуть без світла, води та тепла.

Наслідки відчуватимуться й після війни

"Росія намагається знищити всі ключові елементи експортних логістичних ланцюгів. Вони б'ють по тому, до чого їм найлегше дістатися. І тоді, звичайно, якщо подивитися на експортну логістику, Одеса - це остання брама", - заявив директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Він наголосив, що РФ використовую стратегію ударів по економічній складовій, експорту та економіці України.

За словами Вовка, у разі порушення зернового експорту внаслідок атак, покупці української продукції можуть шукати її в інших, стабільніших місцях. Він підкреслив, що наслідки будуть помітні довгий час після завершення війни.