Одеса - серед головних цілей РФ: WSJ пояснило посилення обстрілів міста

У грудні РФ спрямувала свої удари на Одесу, яка є головним вузлом зернового експорту та економічною артерію України, що з'єднує її з рештою світу. Таким чином росіяни намагаються погіршити стан української економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор", - цитує видання слова українського лідера Володимира Зеленського.
Мінрозвитку України повідомило, що Київ експортує близько 90% сільськогосподарської продукції морем. Зазначається, що країна навчилася захищати цей спосіб торгівлі морськими дронами, проте РФ посилила повітряні атаки і її безпілотники нерідко не летять над тією частиною суші, де знаходяться засоби ППО.
WSJ наголошує, що Одеса стає головною ціллю країни-агресорки, яка стверджує, що б'є по транспортній та портовій інфраструктурі, які використовуються в "інтересах ЗСУ". Внаслідок цього місто опинилось у своєрідній облозі і його мешканці днями живуть без світла, води та тепла.
"Росія намагається знищити всі ключові елементи експортних логістичних ланцюгів. Вони б'ють по тому, до чого їм найлегше дістатися. І тоді, звичайно, якщо подивитися на експортну логістику, Одеса - це остання брама", - заявив директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
Він наголосив, що РФ використовую стратегію ударів по економічній складовій, експорту та економіці України.
За словами Вовка, у разі порушення зернового експорту внаслідок атак, покупці української продукції можуть шукати її в інших, стабільніших місцях. Він підкреслив, що наслідки будуть помітні довгий час після завершення війни.
Нагадаємо, в ніч на 31 грудня було здійснено чергову масовану атаку по регіону. В результаті обстрілу частина Одеси залишилася без світла, води та тепла. Місцева влада повідомляла, що ворог цілив по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону.
Зазначимо, Одеса потрапила до переліку тих міст, які ворог атакував в ніч з 31 грудня на 1 січня. В області пошкодили енергетичну інфраструктуру, виникла пожежа.