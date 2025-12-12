UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Одеса поринула в частковий блекаут на тлі нічної атаки РФ: що говорять у ДТЕК

Фото: в місті перед цим пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Одесі частково зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одещини.

А саме йдеться про частину Одеського та Пересипського району міста.

"За наказом НЕК Укренерго 12 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликали економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.

Оновлено о 2:59

Нагадаємо, голова МВА Одеси Сергій Лисак підтвердив аварійне вимкнення світла у місті і додав, що окрім електроенергії пошкоджені водопроводи. Як наслідок, у одеситів будуть проблеми з водопостачанням.

"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне. На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків", - написав очільник МВА.

 

Обстріл Одеси та області вночі

У Одесі вночі 12 грудня пролунала серія вибухів після повідомлень про те, що на область направляються групи російських дронів.

Повітряні сили повідомляли про пуски БпЛА з акваторії Чорного моря та Миколаївщини, після чого і пролунали вибухи у місті.

Пабліки повідомляли про серйозні пожежі в Одесі в результаті обстрілу ударними дронами росіян. Пізніше цю інформацію підтвердили ЗМІ.

Як відомо, Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Наприклад 10 грудня російські війська вночі дронами атакували об'єкт інфраструктури у Одеській області, в результаті масованого обстрілу виникла пожежа.

