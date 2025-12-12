Одесса погрузилась в частичный блэкаут на фоне ночной атаки РФ: что говорят в ДТЭК

А именно речь идет о части Одесского и Пересыпского района города.

"По приказу НЭК Укрэнерго 12 декабря с 00:00 до 23:59 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Обновлено в 2:59

Напомним, глава МВА Одессы Сергей Лысак подтвердил аварийное отключение света в городе и добавил, что кроме электроэнергии повреждены водопроводы. Как следствие, у одесситов будут проблемы с водоснабжением.

"Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города исчезли свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное. На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий", - написал глава МВА.