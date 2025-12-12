Одеса поринула в частковий блекаут на тлі нічної атаки РФ: що говорять у ДТЕК

В Одесі частково зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одещини.

А саме йдеться про частину Одеського та Пересипського району міста.

"За наказом НЕК Укренерго 12 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликали економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.

Оновлено о 2:59

Нагадаємо, голова МВА Одеси Сергій Лисак підтвердив аварійне вимкнення світла у місті і додав, що окрім електроенергії пошкоджені водопроводи. Як наслідок, у одеситів будуть проблеми з водопостачанням.

"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне. На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків", - написав очільник МВА.