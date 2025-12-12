Одеса поринула в частковий блекаут на тлі нічної атаки РФ: що говорять у ДТЕК
В Одесі частково зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одещини.
А саме йдеться про частину Одеського та Пересипського району міста.
"За наказом НЕК Укренерго 12 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також енергетики закликали економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.
Оновлено о 2:59
Нагадаємо, голова МВА Одеси Сергій Лисак підтвердив аварійне вимкнення світла у місті і додав, що окрім електроенергії пошкоджені водопроводи. Як наслідок, у одеситів будуть проблеми з водопостачанням.
"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне. На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків", - написав очільник МВА.
Обстріл Одеси та області вночі
У Одесі вночі 12 грудня пролунала серія вибухів після повідомлень про те, що на область направляються групи російських дронів.
Повітряні сили повідомляли про пуски БпЛА з акваторії Чорного моря та Миколаївщини, після чого і пролунали вибухи у місті.
Пабліки повідомляли про серйозні пожежі в Одесі в результаті обстрілу ударними дронами росіян. Пізніше цю інформацію підтвердили ЗМІ.
Як відомо, Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.
Наприклад 10 грудня російські війська вночі дронами атакували об'єкт інфраструктури у Одеській області, в результаті масованого обстрілу виникла пожежа.