ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Одеса поринула в частковий блекаут на тлі нічної атаки РФ: що говорять у ДТЕК

Україна, П'ятниця 12 грудня 2025 02:48
UA EN RU
Одеса поринула в частковий блекаут на тлі нічної атаки РФ: що говорять у ДТЕК Фото: в місті перед цим пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Одесі частково зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одещини.

А саме йдеться про частину Одеського та Пересипського району міста.

"За наказом НЕК Укренерго 12 грудня з 00:00 до 23:59 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також енергетики закликали економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень.

Оновлено о 2:59

Нагадаємо, голова МВА Одеси Сергій Лисак підтвердив аварійне вимкнення світла у місті і додав, що окрім електроенергії пошкоджені водопроводи. Як наслідок, у одеситів будуть проблеми з водопостачанням.

"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне. На місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків", - написав очільник МВА.

Обстріл Одеси та області вночі

У Одесі вночі 12 грудня пролунала серія вибухів після повідомлень про те, що на область направляються групи російських дронів.

Повітряні сили повідомляли про пуски БпЛА з акваторії Чорного моря та Миколаївщини, після чого і пролунали вибухи у місті.

Пабліки повідомляли про серйозні пожежі в Одесі в результаті обстрілу ударними дронами росіян. Пізніше цю інформацію підтвердили ЗМІ.

Як відомо, Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Наприклад 10 грудня російські війська вночі дронами атакували об'єкт інфраструктури у Одеській області, в результаті масованого обстрілу виникла пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Одеса Електроенергія Атака дронів
Новини
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень