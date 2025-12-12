ua en ru
Одесса погрузилась в частичный блэкаут на фоне ночной атаки РФ: что говорят в ДТЭК

Украина, Пятница 12 декабря 2025 02:48
UA EN RU
Одесса погрузилась в частичный блэкаут на фоне ночной атаки РФ: что говорят в ДТЭК Фото: в городе перед этим прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе частично пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Одесской области.

А именно речь идет о части Одесского и Пересыпского района города.

"По приказу НЭК Укрэнерго 12 декабря с 00:00 до 23:59 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Обновлено в 2:59

Напомним, глава МВА Одессы Сергей Лысак подтвердил аварийное отключение света в городе и добавил, что кроме электроэнергии повреждены водопроводы. Как следствие, у одесситов будут проблемы с водоснабжением.

"Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города исчезли свет и водоснабжение. Информация о пострадавших на эту минуту отсутствует. Это главное. На месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий", - написал глава МВА.

Обстрел Одессы и области ночью

В Одессе ночью 12 декабря прогремела серия взрывов после сообщений о том, что на область направляются группы российских дронов.

Воздушные силы сообщали о пусках БпЛА из акватории Черного моря и Николаевской области, после чего и раздались взрывы в городе.

Паблики сообщали о серьезных пожарах в Одессе в результате обстрела ударными дронами россиян. Позже эту информацию подтвердили СМИ.

Как известно, Одесская область уже длительное время находится под постоянными атаками российских войск, и последняя неделя стала очередным подтверждением интенсивности этих ударов.

Например, 10 декабря российские войска ночью дронами атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, в результате массированного обстрела возник пожар.

