Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартири

Які ціни на вторинному ринку

Зараз Одеса посідає 9 місце у рейтингу найдорожчих квартир на вторинному ринку. Разом із тим протягом останнього періоду вартість нерухомості тут різко зростає. За темпами подорожчання "однушок" Одеса поступається лише Рівному, де таке жило зросло у ціні на 16%.

Ціна на житло:

однокімнатні квартири - 44 тисячі доларів, вартість зросла на 15%;

двокімнатні - 63 тисячі доларів, ціни підскочили на 11%;

трикімнатні - 85 тисяч доларів, квартири подорожчали на 13%.

Зазначимо, що вартість житла залежить від району його розташування. Найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах. Найдешевші - Хаджибейському та Пересипському.

Опитування ЛУН показало, що 29% респондентів вважають, що ціна на вторинному ринку найближчим часом зросте, 46% - що вартість знизиться, 25% - залишиться незмінною.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру в Одесі, треба відкладати усю зарплату протягом 6,3 року. На двокімнатну - 9,2 року, трикімнатну - 12,3 року.

Ціни на вторинному ринку Одеси (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло у новобудовах

Вартість житла у новобудовах Одеси зросла на 10%. За темпом подорожчання первинки місто поступилось лише Житомиру, де показник за останні пів року становить 11%.

Зараз в Одесі "квадрат" у новобудові в середньому коштує 1 090 доларів, втім вартість залежить від класу житла:

економ - 700 доларів, ціна знизилась на 12%;

комфорт - 900 доларів, вартість зросла на 8%;

бізнес - 1 100 доларів, "квадрат" подорожчав на 12%;

преміум - 1 690 доларів.

Так само як і на вторинному ринку, найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах. Найдешевші - Хаджибейському та Пересипському.

За даними опитування ЛУН, 40% покупців вважають, що новобудови знову подорожчають, 28% - що подешевшають, а 33% - що вартість первинки не зміниться найближчим часом.

Додамо, що зараз в Одесі у продажу 73 новобудови. 47 забудовників надають розтермінування, у 12 можна придбати житло за іпотечною програмою "єОселя", в 1 - взяти у кредит.

Ціни на житло у новобудовах Одеси (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди квартир

Оренда в Одесі також б'є рекорди. За останні пів року різко подорожчали всі види квартир на 50-70%.

За скільки здають житло:

однокімнатні квартири - 12 тисяч гривень, подорожчання становить 50%;

двокімнатні - 16 тисяч гривень, ціна зросла на 52%;

трикімнатні - 27 тисяч гривень, вартість піднялась на 70%.

В середньому одесити витрачають 50% зарплати на оренду однокімнатної квартири, 67% - на двокімнатну, 112% - на трикімнатну.

Ціни на оренду житла в Одесі (скриншот сайту ЛУН)