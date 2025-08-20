Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартири

В Одесі за останні пів року зросла вартість усіх видів нерухомості. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири - на 15%. Це один із найвищих стрибків ціни в Україні за цей період.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Зараз Одеса посідає 9 місце у рейтингу найдорожчих квартир на вторинному ринку. Разом із тим протягом останнього періоду вартість нерухомості тут різко зростає. За темпами подорожчання "однушок" Одеса поступається лише Рівному, де таке жило зросло у ціні на 16%.
Ціна на житло:
Зазначимо, що вартість житла залежить від району його розташування. Найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах. Найдешевші - Хаджибейському та Пересипському.
Опитування ЛУН показало, що 29% респондентів вважають, що ціна на вторинному ринку найближчим часом зросте, 46% - що вартість знизиться, 25% - залишиться незмінною.
В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру в Одесі, треба відкладати усю зарплату протягом 6,3 року. На двокімнатну - 9,2 року, трикімнатну - 12,3 року.
Вартість житла у новобудовах Одеси зросла на 10%. За темпом подорожчання первинки місто поступилось лише Житомиру, де показник за останні пів року становить 11%.
Зараз в Одесі "квадрат" у новобудові в середньому коштує 1 090 доларів, втім вартість залежить від класу житла:
Так само як і на вторинному ринку, найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах. Найдешевші - Хаджибейському та Пересипському.
За даними опитування ЛУН, 40% покупців вважають, що новобудови знову подорожчають, 28% - що подешевшають, а 33% - що вартість первинки не зміниться найближчим часом.
Додамо, що зараз в Одесі у продажу 73 новобудови. 47 забудовників надають розтермінування, у 12 можна придбати житло за іпотечною програмою "єОселя", в 1 - взяти у кредит.
Оренда в Одесі також б'є рекорди. За останні пів року різко подорожчали всі види квартир на 50-70%.
За скільки здають житло:
В середньому одесити витрачають 50% зарплати на оренду однокімнатної квартири, 67% - на двокімнатну, 112% - на трикімнатну.
