Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартиры

В Одессе за последние полгода выросла стоимость всех видов недвижимости. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 15%. Это один из самых высоких скачков цены в Украине за этот период.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Сейчас Одесса занимает 9 место в рейтинге самых дорогих квартир на вторичном рынке. Вместе с тем в течение последнего периода стоимость недвижимости здесь резко возрастает. По темпам подорожания "однушек" Одесса уступает только Ровно, где такое жилье выросло в цене на 16%.
Цена на жилье:
Отметим, что стоимость жилья зависит от района его расположения. Самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах. Самые дешевые - Хаджибейском и Пересипском.
Опрос ЛУН показал, что 29% респондентов считают, что цена на вторичном рынке в ближайшее время вырастет, 46% - что стоимость снизится, 25% - останется неизменной.
В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Одессе, надо откладывать всю зарплату в течение 6,3 года. На двухкомнатную - 9,2 года, трехкомнатную - 12,3 года.
Стоимость жилья в новостройках Одессы выросла на 10%. По темпам подорожания первички город уступил только Житомиру, где показатель за последние полгода составляет 11%.
Сейчас в Одессе "квадрат" в новостройке в среднем стоит 1 090 долларов, но стоимость зависит от класса жилья:
Так же как и на вторичном рынке, самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах. Самые дешевые - Хаджибейском и Пересипском.
По данным опроса ЛУН, 40% покупателей считают, что новостройки снова подорожают, 28% - что подешевеют, а 33% - что стоимость первички не изменится в ближайшее время.
Добавим, что сейчас в Одессе в продаже 73 новостройки. 47 застройщиков предоставляют рассрочку, в 12 можно приобрести жилье по ипотечной программе "єОселя", в 1 - взять в кредит.
Аренда в Одессе тоже бьет рекорды. За последние полгода резко подорожали все виды квартир на 50-70%.
За сколько сдают жилье:
В среднем одесситы тратят 50% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, 67% - на двухкомнатную, 112% - на трехкомнатную.
