Одеса після ударів по енергетиці: що зі світлом, теплом і водою зараз

Атака на південь України та наслідки

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала масованого удару по Одесі, Одеській області та кількох інших містах півдня України.

Під час атаки противник використав ракети різних типів і ударні безпілотники. Зокрема, по Одещині запускали крилаті ракети "Калібр", гіперзвукові "Кинджал", а також балістичні ракети.

Внаслідок обстрілу в регіоні виникли перебої з електропостачанням і водою. Частковий блекаут також зафіксували в Херсонській та Миколаївській областях.

Наразі в Одесі тривають роботи з відновлення електро-, водо- та теплопостачання. Водночас керівник ГВА Сергій Лисак зазначив, що робити прогнози щодо строків відновлення поки зарано.

Пізніше стало відомо, що в місті Арциз Одеської області електроенергія може бути відсутня до тижня через нічний удар РФ по об’єктах енергетики.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

А в окремому матеріалі можна дізнатися, як працюють магазини, транспорт і банки в Одесі після масованого удару росіян.