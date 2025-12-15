Одесса после ударов по энергетике: что со светом, теплом и водой сейчас

По ее словам, теплоснабжение в Одессе обеспечено во всех районах, сейчас происходит поэтапный запуск отдельных котельных.

Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено. При необходимости жителей организован подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

Свириденко подчеркнула, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле, и поблагодарила одесситов за выдержку и взаимоподдержку.

Премьер-министр отметила, что повреждения энергосистемы являются существенными, поэтому полное восстановление сетей требует времени. Она также поблагодарила энергетиков, коммунальщиков, спасателей и всех специалистов, которые работают над скорейшим возвращением света и тепла в дома людей.