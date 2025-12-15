RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Одесса после ударов по энергетике: что со светом, теплом и водой сейчас

Архивное фото: Свириденко рассказала, какая ситуация в Одессе после ударов РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Одессе сейчас удалось восстановить электроснабжение для 180 тысяч потребителей, а работы по запитке всех районов города продолжаются круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, теплоснабжение в Одессе обеспечено во всех районах, сейчас происходит поэтапный запуск отдельных котельных.

Централизованное водоснабжение в городе полностью восстановлено. При необходимости жителей организован подвоз питьевой и технической воды. В районах продолжают работать пункты несокрушимости и полевые кухни.

Свириденко подчеркнула, что правительство держит ситуацию на постоянном контроле, и поблагодарила одесситов за выдержку и взаимоподдержку.

Премьер-министр отметила, что повреждения энергосистемы являются существенными, поэтому полное восстановление сетей требует времени. Она также поблагодарила энергетиков, коммунальщиков, спасателей и всех специалистов, которые работают над скорейшим возвращением света и тепла в дома людей.

 

Атака на юг Украины и последствия

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по Одессе, Одесской области и нескольким другим городам юга Украины.

Во время атаки противник использовал ракеты различных типов и ударные беспилотники. В частности, по Одесской области запускали крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые "Кинжал", а также баллистические ракеты.

В результате обстрелов в регионе возникли перебои с электроснабжением и водой. Частичный блэкаут также зафиксировали в Херсонской и Николаевской областях.

Сейчас в Одессе продолжаются работы по восстановлению электро-, водо- и теплоснабжения. В то же время руководитель ГВА Сергей Лысак отметил, что делать прогнозы относительно сроков восстановления пока рано.

Позже стало известно, что в городе Арциз Одесской области электроэнергия может отсутствовать до недели из-за ночного удара РФ по объектам энергетики.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

А в отдельном материале можно узнать, как работают магазины, транспорт и банки в Одессе после массированного удара россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаБлэкаут