Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи

Ілюстративне фото: Одеса під масштабною атакою дронів перебувала 11 листопада (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Ввечері вівторка, 11 листопада, росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами. У місті лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Одеську ОВА.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники фіксувались в акваторії Чорного моря ще близько 18:30. За попередніми даними, безпілотники рухались у напрямку Одеси.

Водночас, Одеська ОВА близько 19:00 попередила містян про загрозу дронів та закликала перебувати в укритті.

Вже близько 20:00 у мережі почали повідомляти про вибухи у місті та дим. За даними моніторингових каналів, місто атакували декілька груп російських безпілотників.

Станом на 20:05 про постраждалих чи наслідки обстрілу не повідомлялось.

Обстріли у ніч на 11 листопада

Увечері напередодні Повітряні сили України повідомили про рух ударних дронів противника у напрямку південних областей. За даними моніторингових ресурсів, російські війська випустили близько 30 безпілотників типу "Шахед".

Вранці цього дня у Києві та кількох регіонах оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи пролунали за межами міста - на території Харківської області.

Також російські дрони атакували Одеську область. Унаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та залізничні об’єкти.

За даними Повітряних сил, російська армія у ніч на вівторок, 11 листопада, запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.

