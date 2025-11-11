Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники фіксувались в акваторії Чорного моря ще близько 18:30. За попередніми даними, безпілотники рухались у напрямку Одеси.

Водночас, Одеська ОВА близько 19:00 попередила містян про загрозу дронів та закликала перебувати в укритті.

Вже близько 20:00 у мережі почали повідомляти про вибухи у місті та дим. За даними моніторингових каналів, місто атакували декілька груп російських безпілотників.

Станом на 20:05 про постраждалих чи наслідки обстрілу не повідомлялось.