Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники фиксировались в акватории Черного моря еще около 18:30. По предварительным данным, беспилотники двигались в направлении Одессы.

В то же время, Одесская ОВА около 19:00 предупредила горожан об угрозе дронов и призвала находиться в укрытии.

Уже около 20:00 в сети начали сообщать о взрывах в городе и дыме. По данным мониторинговых каналов, город атаковали несколько групп российских беспилотников.

По состоянию на 20:05 о пострадавших или последствиях обстрела не сообщалось.