Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Иллюстративное фото: Одесса под масштабной атакой дронов находилась 11 ноября (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 11 ноября, россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Одесскую ОВА.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники фиксировались в акватории Черного моря еще около 18:30. По предварительным данным, беспилотники двигались в направлении Одессы.

В то же время, Одесская ОВА около 19:00 предупредила горожан об угрозе дронов и призвала находиться в укрытии.

Уже около 20:00 в сети начали сообщать о взрывах в городе и дыме. По данным мониторинговых каналов, город атаковали несколько групп российских беспилотников.

По состоянию на 20:05 о пострадавших или последствиях обстрела не сообщалось.

 

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Вечером накануне Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных дронов противника в направлении южных областей. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска выпустили около 30 беспилотников типа "Шахед".

Утром этого дня в Киеве и нескольких регионах объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы прогремели за пределами города - на территории Харьковской области.

Также российские дроны атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты.

По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

