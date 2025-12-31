Одеса під атакою ворожих дронів: у місті вибухи, частково відсутні світло, вода і тепло

Удари по Одесі та Одеській області

Нагадаємо, зранку 30 грудня армія РФ завдала ударів по двох морських портах України в Одеській області. Пошкодження зафіксовано у портах Південний та Чорноморськ.

Внаслідок атаки пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Також зазнало ушкоджень цивільне судно із зерном під прапором Панами, яке перебувало на території порту.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 30 грудня в Одесі лунали вибухи. У південних, північних та східних областях України було оголошено загрозу балістичних ударів.

До цього російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло займання житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею.