Одесса под атакой вражеских дронов: в городе взрывы, частично отсутствуют свет, вода и тепло

Одесса, Среда 31 декабря 2025 01:25
Одесса под атакой вражеских дронов: в городе взрывы, частично отсутствуют свет, вода и тепло Иллюстративное фото: спасатели ГСЧС Украины (facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

Одессу атакуют вражеские беспилотники. В городе раздаются взрывы и работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака и начальника ОВА Олега Кипера.

Информация об атаке на Одессу появилась после полуночи. То, что город находится под атакой, подтвердили чиновники.

Корреспондент РБК-Украина сообщал о громких взрывах, которые слышны в черте города.

Около часа ночи начальник МВА Сергей Лысак написал, что из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро- водо- и теплоснабжение.

"Очередное доказательство того, что россия воюет с мирным населением. Атака продолжается, поэтому прошу всех находиться в безопасных местах", - подчеркнул он.

Сразу после этого председатель ОВА Олег Кипер написал, что враг продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками.

"Целью россиян вновь является гражданская и энергетическая инфраструктур", - отметил он.

По его данным, в одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без последующего возгорания и детонации.

Информация о пострадавших уточняется.

Удары по Одессе и Одесской области

Напомним, утром 30 декабря армия РФ нанесла удары по двум морским портам Украины в Одесской области. Повреждения зафиксированы в портах Южный и Черноморск.

В результате атаки повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Также получило повреждения гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 30 декабря в Одессе раздавались взрывы. В южных, северных и восточных областях Украины была объявлена угроза баллистических ударов.

До этого российские войска вечером 27 декабря атаковали ударными дронами Одессу. В результате удара возникло возгорание жилого дома и повреждено здание лицея.

