Одеса під атакою "Шахедів": в місті лунають вибухи, частково зникло світло

Російські військові атакували Одесу "Шахедами" увечері 20 березня. Частина містян повідомила про відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та місцевий портал "Думская".
Мер Одеси звернувся до мешканців міста, закликаючи їх бути уважними. Він наголосив, що атака триває, і закликав одеситів залишатися в безпечних місцях.
"Київський район, будьте уважні! У південних районах міста чутно вибухи, будьте у безпечних місцях. Атака триває! Одесо, будь ласка, лишайтеся у безпечних місцях!", - наголосив Труханов.
Водночас за даними "Думской", частина одеситів повідомила, що у них зникло світло. Крім того, за даними містян в Одесі видно масивну пожежу, що виникла після російської атаки.
Оновлено о 22:47.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що військові Російської Федерації змінили тактику ударів безпілотниками по українських містах.
"Одеса, тримайтесь. РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами - намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", - зауважив він.
Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що російські дрони вражають цивільні об'єкти в місті. Він також повідомив, що вже є перші відомості про постраждалих від російської атаки.
Оновлено: відключення світла
В Одесі фіксуються локальні аварійні відключення світла у низці районів. Як розповіли в "ДТЕК Одеські електромережі", йдеться про Приморський, Пересипський та Київський райони.
Зазначимо, що надвечір 20 березня Україною почала ширитись повітряна тривога. Причиною цьому послугував запуск ворожих "Шахедів" з декількох напрямків.
Детальніше про те, де наразі існує небезпека, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що днями, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом нібито "дав команду" російським окупантам перестати атакувати українську енергетику.
Однак попри це, вже кілька днів поспіль росіяни запускають по Україні далекобійні дрони-камікадзе.
Зокрема, минулої ночі під ворожою атакою була Кіровоградська область та Кропивницький. РБК-Україна писало, що через атаку у Кропивницькому постраждали 10 людей, серед них є діти.
Також російські дрони збивали й на підступах до Києва. Протиповітряна оборона збила більше ніж десять безпілотників.
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