Вночі на підступах до Києва зафіксували 17 дронів, - КМВА

На підступах до Києва були зафіксовані майже 20 російських дронів в ніч на 20 березня. ППО збила 11 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Інформація про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня", - додали у КМВА.

"Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Вночі 20 березня росіяни знову атакували Україну дронами, як і в попередні ночі. Під удар потрапила Кіровоградська область, зокрема окупанти атакували Кропивницький. У місті є поранені, серед яких дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.