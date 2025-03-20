Одесса под атакой "Шахедов": в городе раздаются взрывы, частично пропал свет

Мэр Одессы обратился к жителям города, призывая их быть внимательными. Он подчеркнул, что атака продолжается, и призвал одесситов оставаться в безопасных местах.

"Киевский район, будьте внимательны! В южных районах города слышны взрывы, будьте в безопасных местах. Атака продолжается! Одесса, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!", - подчеркнул Труханов.

В то же время по данным "Думской", часть одесситов сообщила, что у них пропал свет. Кроме того, по данным горожан в Одессе видно массивный пожар, возникший после российской атаки.