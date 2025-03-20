Одесса под атакой "Шахедов": в городе раздаются взрывы, частично пропал свет
Российские военные атаковали Одессу "Шахедами" вечером 20 марта. Часть горожан сообщила об отключении света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и местный портал "Думская".
Мэр Одессы обратился к жителям города, призывая их быть внимательными. Он подчеркнул, что атака продолжается, и призвал одесситов оставаться в безопасных местах.
"Киевский район, будьте внимательны! В южных районах города слышны взрывы, будьте в безопасных местах. Атака продолжается! Одесса, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!", - подчеркнул Труханов.
В то же время по данным "Думской", часть одесситов сообщила, что у них пропал свет. Кроме того, по данным горожан в Одессе видно массивный пожар, возникший после российской атаки.
Заметим, что вечером 20 марта по Украине начала распространяться воздушная тревога. Причиной этому послужил запуск вражеских "Шахедов" с нескольких направлений.
Подробнее о том, где сейчас существует опасность, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что на днях, российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом якобы "дал команду" российским оккупантам перестать атаковать украинскую энергетику.
Однако несмотря на это, уже несколько дней подряд россияне запускают по Украине дальнобойные дроны-камикадзе.
В частности, прошлой ночью под вражеской атакой была Кировоградская область и Кропивницкий. РБК-Украина писало, что из-за атаки в Кропивницком пострадали 10 человек, среди них есть дети.
Также российские дроны сбивали и на подступах к Киеву. Противовоздушная оборона сбила более десяти беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.