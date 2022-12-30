Одеса може зустріти Новий рік зі світлом, проте є нюанс

В Одесі може бути світло на Новий рік, якщо в місті вдасться ввести певні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Макарченко в Telegram.

За словами Макарченка, енергетики залучили всі можливі засоби для ліквідації вчорашнього ракетного удару, проте для забезпечення світла одеситам на Новий рік цього недостатньо.

Наразі військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергомісткими промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.

"Вивільнені енергетичні потужності будуть направлені на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без відключення електроенергії, на скільки буде дозволяти безпекова ситуація", - повідомив голова ОВА.