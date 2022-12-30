Одеса може зустріти Новий рік зі світлом, проте є нюанс
В Одесі може бути світло на Новий рік, якщо в місті вдасться ввести певні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Макарченко в Telegram.
За словами Макарченка, енергетики залучили всі можливі засоби для ліквідації вчорашнього ракетного удару, проте для забезпечення світла одеситам на Новий рік цього недостатньо.
Наразі військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергомісткими промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.
"Вивільнені енергетичні потужності будуть направлені на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без відключення електроенергії, на скільки буде дозволяти безпекова ситуація", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, Росія в десяте завдала по Україні ракетного масового удару. Про наслідки, яких зазнали регіони України, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми писали, що по всій Україні тривають екстренні відключення електроенергії, тому робота соціальних просторів "Сфери світла" у Києві, Львові та Одесі продовжена з 30 грудня по 5 січня.
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