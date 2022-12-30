Одесса может встретить Новый год со светом, однако есть нюанс
В Одессе может быть свет на Новый год, если в городе удастся ввести некоторые ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Макарченко в Telegram.
По словам Макарченко, энергетики привлекли все возможные средства для ликвидации вчерашнего ракетного удара, однако для обеспечения света одесситам на Новый год этого недостаточно.
В настоящее время военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.
"Освобожденные энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация с безопасностью", - сообщил глава ОВА.
Напомним, вчера, 29 декабря, Россия в десятый раз нанесла по Украине ракетный массовый удар. О последствиях в регионах Украины можно узнать в материале РБК-Украина.
Ранее мы писали, что по всей Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, поэтому работа социальных пространств "Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продлена с 30 декабря по 5 января.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.