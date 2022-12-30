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Одесса может встретить Новый год со светом, однако есть нюанс

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Одесса, Пятница 30 декабря 2022 22:53
Одесса может встретить Новый год со светом, однако есть нюанс Фото: Одесса может встретить Новый год со светом (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе может быть свет на Новый год, если в городе удастся ввести некоторые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Макарченко в Telegram.

По словам Макарченко, энергетики привлекли все возможные средства для ликвидации вчерашнего ракетного удара, однако для обеспечения света одесситам на Новый год этого недостаточно.

В настоящее время военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

"Освобожденные энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация с безопасностью", - сообщил глава ОВА.

Напомним, вчера, 29 декабря, Россия в десятый раз нанесла по Украине ракетный массовый удар. О последствиях в регионах Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, что по всей Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, поэтому работа социальных пространств "Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продлена с 30 декабря по 5 января.

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Одесса Электроэнергия
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