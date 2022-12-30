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"Сфери світла" у Києві, Львові та Одесі продовжать працювати до 5 січня

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П'ятниця 30 грудня 2022 12:59
"Сфери світла" у Києві, Львові та Одесі продовжать працювати до 5 січня Фото: "Сфери світла" у Києві, Львові та Одесі продовжать працювати до 5 січня (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Робота соціальних просторів "Сфери світла" у Києві, Львові та Одесі продовжена з 30 грудня по 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" Дмитра Зінченка.

"Після ракетних обстрілів 29 грудня Львів залишився майже без світла, а по всій Україні тривають екстренні відключення електроенергії. Тому ми вирішили продовжити роботу сфер ще на тиждень. Простори вже стали другим домом для багатьох українців, тож ми закликаємо відповідальні компанії долучитися до нашої ініціативи та стати її партнерами. Адже в умовах блекаутів українцям важливо мати місце, де можна зігрітися, підзарядити девайси, подзвонити рідним чи просто випити гарячого чаю", - зазначив він.

Нагадаємо, у грудні Філіп Морріс та агенція DTF організували 5 соціальних просторів "Сфери світла", які оснащені генераторами та старлінками.

"Сфери світла" є своєрідними автономними станціями з електрикою, інтернетом та теплом, що можуть одночасно прийняти близько 100 людей кожна.

Адреси соціальних просторів: Київ - Площа Лесі Українки, 1 (Центральна виборча комісія 2), Контрактова площа (біля колеса огляду); Одеса - Суворовський район (Парк ентузіастів), Академіка Заболотного 66/2 2, Київський район - Сквер Луч, Левітана 95а; Львів - вул. Винниченка 24 (Порохова вежа).

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