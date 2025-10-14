Одеса може отримати військову адміністрацію? Зеленський дав доручення Сирському

Петиція про створення в Одесі МВА

Відповідна петиція №22/253304-еп з’явилася 24 вересня 2025 року і зібрала понад 25 000 підписів.

У ній автор закликав створити військову адміністрацію в Одесі для гарантування безпеки та стабільної роботи місцевої влади під час воєнного стану. В ініціативі наголошується на стратегічному значенні Одеси як ключового транспортного, портового й логістичного центру, який розташований поблизу районів бойових дій.

Президент у відповіді зазначив, що рішення про утворення військових адміністрацій ухвалюється за поданням військового командування або обласної військової адміністрації. Наразі таких подань не надходило.

Тому Зеленський надіслав листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу з проханням перевірити інформацію й за наявності правових підстав вжити заходів.

Петиція про позбавлення Труханова громадянства

Крім того, після негоди, яка забрала життя людей, на сайті глави держави з’явилася петиція із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Менш ніж за добу вона зібрала понад 25 000 підписів.

Автор звернення просить ініціювати перевірку інформації з журналістських розслідувань щодо можливого російського паспорта та податкового номера Труханова, що, за словами ініціаторів, становить загрозу національній безпеці в умовах війни.

Сам Геннадій Труханов спростував поширену інформацію про нібито наявність у нього громадянства Російської Федерації.

За його словами, це чергова провокація, адже подібні звинувачення лунають ще з 2014 року. Труханов наголосив, що не має і ніколи не мав російського паспорта, а всі компетентні органи України вже неодноразово перевіряли це питання.

Також він зазначив, що у 2014, 2016 та 2018 роках російське консульство офіційно підтверджувало відсутність у нього громадянства РФ.