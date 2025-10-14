Одесса может получить военную администрацию? Зеленский дал поручение Сырскому

Петиция о создании в Одессе МВА

Соответствующая петиция №22/253304-эп появилась 24 сентября 2025 года и собрала более 25 000 подписей.

В ней автор призвал создать военную администрацию в Одессе для обеспечения безопасности и стабильной работы местной власти во время военного положения. В инициативе отмечается стратегическое значение Одессы как ключевого транспортного, портового и логистического центра, который расположен вблизи районов боевых действий.

Президент в ответе отметил, что решение о создании военных администраций принимается по представлению военного командования или областной военной администрации. Пока таких представлений не поступало.

Поэтому Зеленский направил письма главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОГА Олегу Киперу с просьбой проверить информацию и при наличии правовых оснований принять меры.

Петиция о лишении Труханова гражданства

Кроме того, после непогоды, которая унесла жизни людей, на сайте главы государства появилась петиция с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Менее чем за сутки она собрала более 25 000 подписей.

Автор обращения просит инициировать проверку информации из журналистских расследований относительно возможного российского паспорта и налогового номера Труханова, что, по словам инициаторов, представляет угрозу национальной безопасности в условиях войны.

Сам Геннадий Труханов опроверг распространенную информацию о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации.

По его словам, это очередная провокация, ведь подобные обвинения звучат еще с 2014 года. Труханов подчеркнул, что не имеет и никогда не имел российского паспорта, а все компетентные органы Украины уже неоднократно проверяли этот вопрос.

Также он отметил, что в 2014, 2016 и 2018 годах российское консульство официально подтверждало отсутствие у него гражданства РФ.