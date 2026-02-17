Одесса готовится к стихии без света и тепла

Сложная ситуация с энергетикой

По данным Одесской ОГА, по состоянию на вечер энергетическая инфраструктура региона находится в критическом состоянии после ночного обстрела. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания, а все службы работают в усиленном круглосуточном режиме.

В городе разворачивают дополнительные пункты обогрева и палатки помощи для жителей.

Без света остаются более 100 тысяч клиентов

В ДТЭК сообщили, что по состоянию на вечер 17 февраля без электроснабжения остаются около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и части Одесского района области.

"К сожалению, переподключить клиентов от других объектов невозможно - технический резерв уже исчерпан. Единственная причина отключений - последствия энергетического террора. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - говорят в ДТЭК

Энергетики круглосуточно разбирают завалы, обследуют сети и формируют временные схемы питания.

Параллельно ликвидируют последствия непогоды

Одновременно в области продолжается ликвидация последствий подтоплений в Раздельнянском, Березовском и Подольском районах. На местах работают подразделения ГСЧС, дорожные службы, коммунальные предприятия и представители громад.

Власти призывают жителей быть готовыми к дальнейшему ухудшению погодных условий и возможным перебоям с коммунальными услугами.