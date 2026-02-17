RU

Общество Образование Деньги Изменения

Одесса готовится к стихии без света и тепла

Иллюстративное фото: Одесса готовится к стихии без света и тепла (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Одессе и области после атаки РФ по энергетике все еще критическая ситуация с электро-, тепло- и водоснабжением. Регион готовится к ухудшению погодных условий из-за надвигающегося циклона.

Сложная ситуация с энергетикой

По данным Одесской ОГА, по состоянию на вечер энергетическая инфраструктура региона находится в критическом состоянии после ночного обстрела. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания, а все службы работают в усиленном круглосуточном режиме.

В городе разворачивают дополнительные пункты обогрева и палатки помощи для жителей.

Без света остаются более 100 тысяч клиентов

В ДТЭК сообщили, что по состоянию на вечер 17 февраля без электроснабжения остаются около 107 тысяч потребителей в Киевском районе Одессы и части Одесского района области.

"К сожалению, переподключить клиентов от других объектов невозможно - технический резерв уже исчерпан. Единственная причина отключений - последствия энергетического террора. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", - говорят в ДТЭК

Энергетики круглосуточно разбирают завалы, обследуют сети и формируют временные схемы питания.

Параллельно ликвидируют последствия непогоды

Одновременно в области продолжается ликвидация последствий подтоплений в Раздельнянском, Березовском и Подольском районах. На местах работают подразделения ГСЧС, дорожные службы, коммунальные предприятия и представители громад.

Власти призывают жителей быть готовыми к дальнейшему ухудшению погодных условий и возможным перебоям с коммунальными услугами.

 

Напомним, на автодороге М-15 Одесса - Рени из-за ухудшения погодных условий временно вводят ограничения движения автобусов, микроавтобусов и грузовиков в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Также мы писали, что в ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Известно о повреждении гражданских объектов и инфраструктуры.

